Zuidbroek – Vrijdagmiddag is een grote brand uitgebroken aan de Eems-Dollardweg. De rook was van grote afstand te zien en de brandweer schaalde snel op naar “grote brand”.

De brand is vermoedelijk begonnen op het dak, maar de exacte oorzaak is nog onbekend. Er zijn geen meldingen van gewonden. De brandweer had het vuur na enige tijd onder controle.

Foto's