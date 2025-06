Politie zoekt getuigen na diefstal met geweld in Beerta

Beerta – Donderdagavond zijn politie en ambulance ter plaatse gekomen aan de Beatrixstraat in Beerta voor een melding van een diefstal met geweld.

Omstreeks 23:40 uur kwam de melding binnen. De politie en een ambulance waren aanwezig in de straat.

Een persoon is nagekeken in de ambulance maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en wat er precies is gebeurd. Een voorwerp is door agenten in een speciale zak gedaan en in beslag genomen.

Er zijn geen aanhoudingen verricht. En de politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets verdachts hebben gezien.