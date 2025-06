Zo vind je een betrouwbare partij voor het verwijderen van een wespennest

Groningen – Een wespennest in je tuin of onder het dak is geen grapje. Zeker in de zomer, wanneer de kolonie op volle toeren draait en er honderden wespen in en uit vliegen, kunnen ze behoorlijk agressief reageren op alles wat hun nest bedreigt.

Het lijkt misschien een goed idee om er zelf iets aan te doen met een spuitbus of een emmer water, maar dat kan behoorlijk verkeerd uitpakken. Eén verkeerde beweging en je hebt niet één, maar een complete zwerm woedende wespen achter je aan en die geven niet zomaar op. Wat als een snelle oplossing lijkt, kan dus zomaar eindigen in paniek, pijnlijke steken en in het ergste geval een ritje naar de huisartsenpost.

Waarom je het beter aan een professional kunt overlaten

In zulke situaties is het veel slimmer om het wespennest verwijderen uit handen te geven aan een professioneel bedrijf. Een ervaren bestrijder weet precies hoe hij het nest veilig kan benaderen, welke middelen effectief zijn én hoe je voorkomt dat de wespen zich naar binnen werken. Daarbij weet een professional ook hoe hij het nest definitief opruimt zonder dat het probleem binnen een paar weken terugkomt. Je bespaart jezelf een hoop stress, tijd en mogelijk pijnlijke steken.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een bedrijf?

Gelukkig zijn er genoeg signalen waaraan je een betrouwbare partij kunt herkennen. Een goed bedrijf beschikt over een KPMB-certificering, wat betekent dat ze op een veilige en milieubewuste manier werken. Daarnaast is het handig als ze zijn aangesloten bij brancheverenigingen zoals de NVPB of PLAN. Nog een tip: check of ze voorkomen in het bedrijvenregister via het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) of vraag de gemeente of zij samenwerken met gecertificeerde bestrijders.

Geen lijstjes met loze beloften

Wees alert op bedrijven die te veel beloven zonder duidelijk verhaal. Een snelle website met kreten als “binnen 10 minuten gegarandeerd weg” of “altijd zonder gif” klinkt misschien aantrekkelijk, maar is vaak te mooi om waar te zijn. Een echte professional komt eerst langs om te kijken wat er precies speelt en bespreekt daarna pas de aanpak. Je krijgt duidelijke uitleg én een heldere prijsopgave. Geen verrassingen achteraf dus.

Wat mag het kosten?

Voor het verwijderen van een wespennest ligt de prijs gemiddeld tussen de 55 en 75 euro. Dit hangt af van de grootte van het nest, de plek en of je op een doordeweekse dag of in het weekend belt. Sommige situaties vergen wat extra werk of speciale apparatuur, dus een vooraf afgesproken prijs is altijd prettig.

Snel en veilig van het nest af

Wespen kunnen behoorlijk fel reageren als hun nest wordt verstoord. Eén boze wesp is al vervelend, laat staan tientallen. Door het wespennest verwijderen over te laten aan een betrouwbare partij weet je zeker dat het veilig gebeurt. Geen risico’s, geen gedoe en vooral: geen wespen meer die je tuin terroriseren. Wel zo fijn als je gewoon in alle rust van de zomer wilt genieten

Foto's