Geregistreerd partnerschap beëindigen: hoe werkt dat eigenlijk?

Groningen – Geregistreerd partnerschap is voor veel stellen een volwaardig alternatief voor het huwelijk. Maar wat als de relatie eindigt? Kun je een geregistreerd partnerschap zomaar beëindigen? En hoe gaat dat in zijn werk?

Zonder rechter, mits geen kinderen



Een belangrijk verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zit in de manier waarop het beëindigd kan worden. Als er geen minderjarige kinderen zijn en beide partners het eens zijn over de ontbinding, is het niet nodig om naar de rechter te gaan. In dat geval kunnen partners het geregistreerd partnerschap beëindigen via een advocaat of notaris. Zij stellen een beëindigingsovereenkomst op, die daarna wordt ingeschreven bij de gemeente. Daarmee is het partnerschap officieel voorbij.

Dat maakt deze vorm van beëindiging vaak sneller en minder kostbaar dan een echtscheiding. Het kan bijvoorbeeld handig zijn voor stellen die geen kinderen hebben of geen ingewikkelde afspraken hoeven te maken over eigendommen.



Met kinderen? Dan is de rechter nodig



Zijn er wél minderjarige kinderen betrokken bij het partnerschap? Dan gelden dezelfde regels als bij een scheiding. In dat geval moet een van de partners een verzoek indienen bij de rechtbank en is er een ouderschapsplan nodig. Hierin worden afspraken vastgelegd over de zorg, opvoeding en verdeling van de tijd met de kinderen.

Hoewel dit proces formeler is, zorgt het er wel voor dat ook bij een beëindiging de belangen van kinderen goed worden beschermd.



Goed om te weten



Het beëindigen van een geregistreerd partnerschap is juridisch gezien net zo bindend als een echtscheiding. Er moeten afspraken worden gemaakt over bezittingen, schulden, eventuele alimentatie en pensioenverdeling. In veel gevallen gebeurt dit in overleg, maar als er onenigheid is, kan ook bij een partnerschap de rechter alsnog ingeschakeld worden.

Voor mensen in Groningen die overwegen hun geregistreerd partnerschap te beëindigen, is het verstandig om zich goed te laten informeren. De manier van beëindigen hangt namelijk sterk af van de persoonlijke situatie.

Een geregistreerd partnerschap beginnen is eenvoudig – maar het beëindigen ervan vraagt ook aandacht, zorgvuldigheid en soms juridische begeleiding.

