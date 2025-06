Busje vliegt in brand op de A28 bij Haren

Haren – Op de A28 ter hoogte van Haren is donderdagochtend een busje in brand gevlogen. De brand ging gepaard met dikke zwarte rookwolken, die in de wijde omtrek zichtbaar waren.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse om het vuur te bestrijden. Hoe het voertuig in brand is geraakt, is nog niet bekend. Voor zover nu bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Weg deels afgesloten:

Rijkswaterstaat heeft vanwege de brand de weg richting Groningen volledig afgesloten. De tegenovergestelde kant richting Assen is de linker rijstrook dicht, waardoor het verkeer daar langzaam rijdt.

Foto's

