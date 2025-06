Scooterrijder fors gewond bij aanrijding op Parallelweg in Groningen

Groningen – Aan de Parallelweg in Groningen heeft zaterdagavond een ernstige aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een scooter. Daarbij is de bestuurder van de scooter fors gewond geraakt.

Hulpdiensten zijn met spoed ter plaatse gekomen en de hulpverlening is in volle gang. Over de exacte aard van de verwondingen is nog niets bekend, maar het slachtoffer wordt ter plekke behandeld en mogelijk overgebracht naar het ziekenhuis.

De schade aan zowel de auto als de scooter is aanzienlijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

