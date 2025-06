HAREN – Zaterdagavond rond 21.06 uur is er een eenzijdig verkeersongeval gebeurd op de A28 ter hoogte van hectometerpaal 195,5 bij Haren. Een auto is door onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. Vanwege het ongeval werd de snelweg tijdelijk afgesloten en werd het verkeer via de afrit Haren omgeleid.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

Foto's