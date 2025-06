Illegale vapes en sigaretten in beslag genomen na anonieme tip in Nieuwe Pekela

Groningen – De politie heeft vrijdag in Nieuwe Pekela een partij illegale vapes en sigaretten in beslag genomen na een melding via Meld Misdaad Anoniem. De inval vond plaats in een woning en een voertuig van een 22-jarige man.

In totaal werden 92 illegale vapes met verschillende smaken en 86 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. De vapes zijn inmiddels overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), terwijl de Douane zich bezighoudt met de zaak rond de sigaretten.

De politie benadrukt het belang van anonieme meldingen. Illegale handel in rookwaren is niet alleen schadelijk voor de volksgezondheid, maar benadeelt ook eerlijke ondernemers en is vaak verbonden aan georganiseerde criminaliteit.

Heb je vermoedens van illegale praktijken? Meld het via www.meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000. Anoniem melden maakt echt het verschil.

