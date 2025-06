Auto brandt volledig uit bij Hoogkerk

Hoogkerk – De oprit naar de N7 bij Hoogkerk, in de richting van het Julianaplein, is vrijdagmiddag afgesloten vanwege een brand in een auto met aanhangwagen.

Omstreeks 14:30 uur brak de brand uit. Dat gebeurde terwijl de auto net de ringweg N7 op reed.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. De brandweer heeft het vuur geblust. Een berger is bezig met het bergen van de auto en aanhanger.

Volgens de hulpdiensten ter plaatse zal de oprit nog enige tijd afgesloten blijven voor de berging en opruimwerkzaamheden.

Foto's