Vrijdag opnieuw geen treinen van NS in het noorden

Het spoorpersoneel van NS staakt deze vrijdag. Medewerkers in het noorden en het zuiden van Nederland leggen opnieuw het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen.

Onder de regio noord vallen de standplaatsen Groningen, Leeuwarden, Zwolle en Lelystad. Onder de regio zuid vallen standplaatsen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De staking duurt van vrijdag 04.00 uur tot zaterdag 04.00 uur.

De NS laat weten niet blij te zijn met actie: “Actievoeren is een recht. Toch betreuren we het dat reizigers hierdoor vandaag opnieuw hard worden geraakt.”

De VVMC, de grootste vakbond bij NS, ligt samen met FNV en CNV al tijden in conflict met de NS over een nieuwe cao. De NS biedt een loonsverhoging van 2,55 procent. De vakbonden eisen minimaal 6 procent. Volgens de vakbonden heeft de NS-directie nog steeds niet gereageerd op het door vakbonden gestelde ultimatum.

De NS laat weten weer bij de bonden aan tafel te willen schuiven: “Wat ons betreft waren en zijn wij niet uitonderhandeld. Er is geen eindbod gedaan. Onze deur heeft altijd open gestaan om de cao-onderhandelingen te hervatten. NS is bekend met het statement van vakbonden dat ze een verbeterd voorstel verwachten. We beraden ons hoe we uit deze impasse kunnen komen met elkaar.” Schrijft Oogtv.nl.

