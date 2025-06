Vader ontvoert zijn eigen baby uit een ziekenhuis in Nederland

Bunde – De Duitse politie heeft bij een grenscontrole een vader opgepakt die zijn drie maanden oude baby probeerde te ontvoeren. De baby was meegenomen uit een Nederlands ziekenhuis en als vermist opgegeven. De Nederlandse autoriteiten hadden een opsporingsbericht uitgevaardigd voor zowel het kind als de vader.

De bestuurder, een 45-jarige man uit Moldavië, werd vrijdag gecontroleerd op parkeerplaats Bunderneuland in Bunde. Dat meldt de Duitse Politie.

Bij de grenscontrole bleek dat de man Duitsland niet in mocht.

In zijn voertuig bevond zich een drie maanden oude baby. De 45-jarige vader had het kind kort daarvoor zonder toestemming uit een Nederlandse ziekenhuis weggehaald, waar het kind werd behandeld.

Het kind was al als vermist opgegeven en de Nederlandse politie had een opsporingsbevel uitgevaardigd naar zowel het kind als de vader.

Na medische eerste hulp werd de zuigeling per ambulance teruggebracht naar een Nederlands ziekenhuis. De 45-jarige vader werd teruggestuurd naar Nederland, waar het onderzoek naar de ontvoering wordt voortgezet.

