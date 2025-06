Beerta – Woensdagochtend is op de A7 bij Beerta een motorrijder gewond geraakt na een botsing met een overstekende ree.

Het dier belandde op de snelweg en werd frontaal geraakt door de motorrijder, die daarbij beenletsel opliep. Hij is ter plaatse door hulpdiensten behandeld. Of verdere behandeling in het ziekenhuis nodig was, is nog niet bekend. De politie heeft het incident afgehandeld zegt Oldambtnu.nl.

