Uitslaande brand in vrijstaande woning aan de Hooilandseweg in Roodeschool

Roodeschool- Woensdagochtend is er een grote brand uitgebroken in een vrijstaande woning aan de Hooilandseweg in Roodeschool.

Omstreeks 06:15 uur brak de brand uit. De brand ontwikkelde zich snel tot een uitslaande brand, waarop de brandweer op schaalde naar ‘grote brand’. Meerdere blusvoertuigen zijn daarbij opgeroepen en ter plaatse gekomen.

Een groot watertransport is ingezet voor voldoende bluswater. De woning raakte beschadigd door de brand. Over eventuele aanwezigheid van bewoners is op dit moment niets bekend.

De weg was tijdelijk afgesloten voor de hulpdiensten. Zie ook VR Groningen.

Foto's

Deel dit artikel

Social media