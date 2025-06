Persoon raakt bekneld op hekwerk bij festivalterrein in Groningen

Groningen – Bij de drafbaan aan de Concourslaan, waar dit weekend het festival Zomervolk plaatsvindt, is in de vroege ochtenduren een persoon bekneld geraakt op het hekwerk rondom het terrein. Het incident vond plaats rond 05:00 uur.

Mogelijk dat de persoon probeerde om over het hek te klimmen, maar uit gleed en vervolgens kwam vast te zitten op het hekwerk.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse en slaagden erin het slachtoffer te bevrijden uit zijn benarde positie. Het slachtoffer is vervolgens met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt.

Foto's