Kruiser vastgelopen in Oude Stropersgat, KNRM sleept schip naar veiligheid

Lauwersoog – Zondagochtend ontving het KNRM Lauwersoog een melding van een kruiser die was vastgelopen buiten de betonning in het Oude Stropersgat. Hoe het schip uit de geul is geraakt, is nog onduidelijk.

Reddingboot Springbok rukte direct uit. Ter plaatse zette de bemanning een opstapper over om een sleepverbinding te maken. Na het loskomen van de grond bleek de kruiser geen roerwerking of voortstuwing meer te hebben.

De beslissing werd genomen om het vaartuig naar de jachthaven van Oostmahorn te slepen. Voor de haveningang werd het schip langszij genomen, waarna het gecontroleerd werd afgemeerd.

Foto's