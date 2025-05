Burgemeester: “Vindicat heeft adequaat gehandeld na incident met gebrandmerkte leden”

Groningen – Studentenvereniging Vindicat heeft goed gehandeld naar aanleiding van het incident bij een dispuutsuitje in Friesland waarbij leden gebrandmerkt werden. Dat heeft burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) woensdag laten weten.

“Afgelopen week heb ik mij al duidelijk geuit: wat er gebeurd is, is ontoelaatbaar en het had niet mogen gebeuren”, vertelt Van ’t Veld. “Vindicat heeft mij zelf op de hoogte gebracht van wat er zich heeft plaatsgevonden.” Toch is het voor de burgemeester geen aanleiding om de escalatieladder ter hand te nemen. “Het ging om een incident buiten het verenigingsgebouw, tijdens een evenement dat ook niet door de vereniging is georganiseerd. Dat betekent dat dit buiten de escalatieladder valt.”

Wat is er gebeurd?



Tijdens een weekend weg in Friesland hebben eerstejaarsleden van de Groninger Studenten Schietvereniging TYR, een dispuut van Vindicat, brandwonden opgelopen. Verschillende leden liepen eerstegraads brandwonden op toen zij bij een kampvuur werden ‘gebrandmerkt’. Een van de leden zou hen met een hete stok hebben geprikt op verschillende lichaamsdelen, zoals de rug, buik of het voorhoofd.

“Vindicat heeft dit incident aangemerkt als serieus en ontoelaatbaar”

Vindicat komt met enige regelmaat negatief in het nieuws door incidenten die zich op of rond de vereniging voordoen. Om de situatie te verbeteren is er enkele jaren geleden een traject ingezet waarbij de cultuur binnen de vereniging veranderd wordt. Van ’t Veld: “Zien we verbetering? Ja. Het bestuur van Vindicat heeft dit incident aangemerkt als serieus en ontoelaatbaar. Ik ben in gesprek met de Senatus Rector. Toen hen dit ter ore kwam, hebben ze zelf ingegrepen. Dat hebben ze goed gedaan. Ze hebben ingegrepen door het dispuut op te heffen, ze hebben slachtoffers geadviseerd om aangifte te doen en ze begeleiden en supporteren de slachtoffers. Ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen.”

Hans de Waard (SP): “Wanneer is het genoeg geweest?”

De situatie was door de fractie van de SP aan de kaak gesteld. Hans de Waard: “Mijn fractie heeft naar aanleiding van de berichtgeving over het brandmerken van leden bij Vindicat eigenlijk maar één simpele vraag: wanneer is het genoeg geweest? Want vandaag zit ik hier weer. Nog niet zo lang geleden ging het op deze plek ook over Vindicat. Wanneer is het genoeg geweest?” Voor de burgemeester aan het woord komt leidt het in de raadszaal tot een pittig debat waarbij alle partijen het incident verschrikkelijk noemen. Olivier van Schagen van Student & Stad: “Maar wat wil de SP? Vindicat is in gesprek geweest met de gemeente, heeft maatregelen getroffen waarbij de betrokken persoon geen lid meer is. Er is slachtofferhulp aangeboden. Of zit de SP hier om de publiciteit te zoeken zodat er artikeltjes over geschreven kunnen worden?”

“Het is incident op incident”

De Waard: “Maar dat is precies het probleem. Het wordt afgedaan door te zeggen dat het door een individu is gedaan. Daarmee blijft de vereniging buiten schot. Maar het is incident op incident, waarbij iedere keer de naam Vindicat betrokken is. En wat mijn partij betreft wordt het dan tijd om collectieve straffen om de hoek te laten kijken.” Peter Rebergen van de ChristenUnie: “Maar wat verwacht de SP dan van het college?” De Waard: “Er zijn verschillende opties. Je kunt in gesprek met de universiteit over de financiering. Of je kunt kijken naar de alcoholvergunning die de vereniging heeft.”

Meer op Oogtv, door Sebastiaan Scheffer

Foto's