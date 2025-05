Getuigen oproep: Giek van graafmachine met een harde klap tegen viaduct en doorboort raam, getuigen gezocht

Zuidwolde – Op dinsdag 20 mei jl, rond 13.17 uur, reed op de Eemshavenweg (N46), ter hoogte van Zuidwolde een vrachtauto met aanhanger en een graafmachine tegen het lokale viaduct. De giek van de graafmachine kwam met een harde klap tegen het beton van het viaduct.

Hierdoor raakte een stuk beton van het viaduct los. Dit beton doorboorde de voorruit van een personenauto, die in tegengestelde richting (naar Bedum) reed.

Een wonder

Gelukkig raakte de bestuurder van deze auto wonder boven wonder niet gewond, omdat het beton op de bijrijdersstoel terecht kwam. De bestuurder, afkomstig uit de gemeente Noordenveld, heeft aangifte gedaan, omdat de vrachtauto na de aanrijding de plaats van het ongeval heeft verlaten. Zowel de auto van deze bestuurder als het viaduct raakten beschadigd.

Getuigenoproep

Heb je iets gezien van dit voorval, heb je meer informatie over de identiteit van de vrachtauto of herken je jezelf als bestuurder van deze aanrijding? Bel dan naar de politie via het nummer 0900-8844!

Foto's