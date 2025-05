Grote brand in de Polluxtraat in Groningen, veel rookontwikkeling (update)

Groningen – Aan de Polluxstraat is maandagmiddag om 16:45 uur een grote brand uitgebroken op de vierde verdieping in een flat . Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen.

Er kwam veel rook vrij. De brand was uitslaand. Er kwam ook een ambulance ter plaatse.

Update brandweer: De brand was uitslaand. Het is onbekend of er nog personen in de woning aanwezig zijn. Ze hebben daarom gelijk opgeschaald naar middelbrand. Een tweede blusvoertuig en een hoogwerker zijn ingezet, meer updates via VR Groningen.

Het vuur dreigde over te slaan naar de woningen op de vijfde etage. Uit voorzorg is daarom opgeschaald naar grote brand en is een derde blusvoertuig gealarmeerd aldus de brandweer.

Foto's

Deel dit artikel