Groningen– Op het Hoendiep in Groningen heeft zaterdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden waarbij een fietser betrokken is geraakt.

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Het fietspad is deels gestremd, wat zorgt voor enige hinder voor het verkeer in de omgeving.

Wat er precies is gebeurd en of de fietser gewond is geraakt, is op dit moment nog niet bekend. De politie onderzoekt het incident.

Foto's