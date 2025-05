Groningen – In de nacht van vrijdag op zaterdag is aan het Hoendiep in Groningen een automobilist met zijn voertuig van de weg geraakt. De auto reed door de bosjes, ramde een lantaarnpaal en belandde vervolgens in de berm.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De bestuurder bleef ongedeerd, maar bleek te veel te hebben gedronken. Hij is daarop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

De politie onderzoekt de toedracht van het eenzijdige ongeval.

Foto's