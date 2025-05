Verdachte (20) uit Westerkwartier aangehouden voor bankhelpdeskfraude en witwassen

Westerkwartier – De politie heeft op maandag 19 mei een 20-jarige man uit de gemeente Westerkwartier aangehouden in een lopend onderzoek naar bankhelpdeskfraude en witwassen.

De aanhouding vond plaats met ondersteuning van de lokale politie, in samenwerking met de recherche van Groningen. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex in Groningen, waar hij zal worden verhoord.

Het onderzoeksteam zet het onderzoek voort om de omvang van de fraude en de mogelijke betrokkenheid van anderen in kaart te brengen.

Foto's