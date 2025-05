Vermiste windsurfer op Lauwersmeer snel teruggevonden

Lauwersmeer – Zaterdagmiddag zijn meerdere hulpdiensten in actie gekomen na een melding van een vermiste windsurfer op het Lauwersmeer. Rond 16.18 uur gingen de piepers af bij de vrijwilligers van KNRM Reddingstation Lauwersoog, waarna reddingboot Springbok uitrukte.

De melding kwam binnen nadat een vader en zoon waren gaan windsurfen vanuit Oostmahorn. Op een gegeven moment verloor de zoon zijn vader uit het oog. Even later zag hij hem in een flits bij een eiland staan, waarop hij direct terugkeerde naar Oostmahorn en alarm sloeg.

Naast de KNRM werd ook de brandweerboot uit Zoutkamp gealarmeerd, evenals het droneteam van brandweer Winsum. De inzet van het droneteam werd later geannuleerd.

De vermiste surfer werd uiteindelijk aangetroffen bij het eiland Schoenerbult. Daar bleek dat de mast van zijn plank was afgebroken, waardoor hij niet meer verder kon surfen. Hij stond in het water en was ongedeerd.

De bemanning van de Springbok heeft de man samen met zijn surfuitrusting veilig teruggebracht naar Oostmahorn, waar hij weer werd herenigd met zijn zoon. Een kustwachtvliegtuig dat toevallig in de buurt vloog, maakte nog een extra ronde boven het Lauwersmeer. Dankzij de snelle samenwerking van de hulpdiensten liep het incident goed af.

Foto's