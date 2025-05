Familie van vader gezinsdrama Beerta wordt bedreigd: ‘Dit moet stoppen’

Beerta – Familie en bekenden van de vader van Jeffrey en Emma, de twee kinderen die om het leven zijn gekomen bij het gezinsdrama in Beerta, worden bedreigd. Dat zegt de beste vriend van de vader, die net over de grens in Duitsland woont.

In het Radio Noord-programma Altijd Wat Anders deed hij een dringende oproep om te stoppen met die bedreigingen: ‘Laat ze met rust. Val ze niet lastig. Zij hebben al genoeg verdriet. Zij zijn ook slachtoffer. Zij vinden het ook vreselijk wat er is gebeurd en kunnen daar niets aan doen.’ Dat meldt RTVNoord.nl

