Woensdag herdenkingstocht in Beerta voor Jeffrey en Emma

Beerta – Woensdag wordt aan het begin van de avond in Beerta een herdenkingstocht gehouden voor Jeffrey (10) en Emma (8). Ze zijn zaterdag samen met hun vader om het leven gekomen. Hij reed met beide kinderen in de auto in het kanaal aan de Renselweg in Winschoten.

De herdenkingstocht komt er op initiatief van de nabestaanden, zo laat Selma Hoekstra van Namens de Familie weten. Zij onderhoudt het contact met de familie. De tijd is nog niet bekend.

Bij de organisatie van de tocht zijn ook de gemeenten Oldambt en Eemsdelta betrokken. Beerta valt onder Oldambt; de moeder woont in Delfzijl in de andere gemeente. Lees verder op RTVNoord.nl

