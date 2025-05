Eerstejaars leden Vindicat lopen brandwonden op tijdens dispuutsweekend

Groningen – Tien eerstejaars leden van studentenvereniging Vindicat hebben eerstegraads brandwonden opgelopen tijdens een dispuutsweekend. Sikkom sprak met bronnen van binnen de vereniging. Die beweerden dat de studenten ‘in hun gezicht gebrandmerkt’ zijn door de groep TYR, een dispuut verbonden aan Vindicat. Kijk voor het hele artikel op de website van Sikkom.

Voorzitter Wibe Kaak van Vindicat bevestigt aan Sikkom dat leden van de vereniging de brandwonden hebben opgelopen. Hij heeft tot dusver nog niet bevestigd of het daadwerkelijk om brandmerken gaat.

TYR is volgens Kaak verbonden aan Vindicat als een soort dispuut. Dit specifieke dispuut is volgens Sikkom eerder genoemd in een rapport van de accreditatiecommissie studentenorganisaties in 2018, waarin wordt geschreven dat TYR door sommigen als intimiderend wordt ervaren.

Direct gemeld

Het incident zou niet hebben plaatsgevonden tijdens een activiteit van Vindicat, maar buiten de vereniging om. TYR zou het incident direct hebben gemeld bij het bestuur van Vindicat. De studentenvereniging heeft vervolgens betrokken partijen als de Rijksuniversiteit Groningen en gemeente Groningen ingelicht.

Vindicat heeft een intern onderzoek opgezet om te onderzoeken wat er precies gebeurd is. Volgens het Algemeen Dagblad (AD) heeft de vereniging de banden met het dispuut verbroken. Daarnaast raadt het bestuur de slachtoffers aan om naar de politie te gaan. Het is niet duidelijk of er aangifte is gedaan.

‘Volstrekt ontoelaatbaar en verwerpelijk’

Vindicat heeft, zoals afgesproken, direct de gemeente ingelicht na het te oren komen van het incident. “Mocht blijken dat er inderdaad mensen zijn gebrandmerkt dan is dat volstrekt ontoelaatbaar en verwerpelijk. Ik verwacht in dat geval dat er passende maatregelen getroffen worden.”, aldus burgemeester Mirjam van ’t Veld.

