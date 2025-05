Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Vinkhuizen, twee aanhoudingen

Groningen – De politie heeft woensdagavond een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van twee mensen aan de Siersteenlaan in Vinkhuizen.

Volgens de politie sloegen twee mannen op de vlucht bij aankomst van de politie, nadat er melding werd gemaakt van een gezien vuurwapen bij één van de twee verdachten.

Hierop is een waarschuwingsschot gelost door een agent. Kort daarna zijn beide verdachten aangehouden(foto hier).

Update donderdag: De politie ontving rond 19:40 uur een melding dat aan de Siersteenlaan een persoon aanwezig zou zijn die een vuurwapen bij zich had. Vervolgens is de politie gelijk ter plaatse gegaan. Aan de Siersteenlaan troffen we een persoon die voldeed aan het signalement dat uit de melding naar voren kwam. Deze persoon kon worden aangehouden.

Waarschuwingsschot

Toen we deze persoon aantroffen ging een andere persoon er te voet vandoor. Hierop hebben we een waarschuwingsschot gelost, waarna deze tweede persoon ook werd aangehouden. Beide personen werden aangehouden op verdenking van mogelijk wapenbezit. Dit gaat om een 18-jarige man en een minderjarige jongen, allebei uit Hoogezand. De verdachten zitten nog vast en worden verhoord.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het incident. Zie X onderaan.

Foto's

Deel dit artikel