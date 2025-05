Vechtpartij Herestraat: gemeente overlegt over strengere aanpak

Groningen – De gemeente gaat in juni om tafel met de politie en een fastfoodketen in de Herestraat. Dan wordt besproken of de eerder genomen maatregelen om overlast te voorkomen verder aangescherpt moeten worden. Afgelopen zaterdag brak er in de straat een grote vechtpartij uit waarbij een beveiliger van de fastfoodketen mishandeld werd. Dat meldt OOGTV.nl

“Wij maken ons grote zorgen over wat er zich afspeelt in de Herestraat”, vertelt Yaneth Menger van de Stadspartij die samen met de fracties van de PVV en Partij voor het Noorden vragen heeft ingediend. “Het is een drukke straat waar veel mensen doorheen lopen. Ook in de avonduren en ’s nachts. We constateren dat de sfeer steeds vaker grimmig is. Afgelopen zaterdag, en ook al eerder, kwam het tot een grote vechtpartij. Wat mijn fractie specifiek zorgen baart is dat deze groepen heel specifiek deze fastfoodketen binnentrekken, ongeregeldheden veroorzaken waardoor mensen zich er niet veilig voelen. Op last van de politie moest dit bedrijf zaterdag ook eerder sluiten. Wij nemen deze zaak hoog op, en wij vragen ons ook af hoe het komt dat er geen aanhoudingen zijn verricht.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Hoe kunnen ondernemers veilig hun werk doen?”

Ook de VVD maakt zich zorgen. Ietje Jacobs-Setz namens deze partij: “Je hebt het over een ernstige situatie. Wij willen graag weten hoe we er voor kunnen zorgen dat ondernemers en personeel veilig aan het werk kunnen. Wij zijn er geen voorstander van om compensatie uit te keren als een ondernemer eerder de deuren moet sluiten. Maar kunnen we de geleden schade ook verhalen op de daders?” Etkin Armut van het CDA vult aan: “Deze problemen zijn niet nieuw. Indertijd is er meer ingezet op politie en handhaving. Heeft dit effect gehad?”

Kelly Blauw (PVV): “Groningen scoort hoog op de ladder van overlast”

Voor de PVV zijn de incidenten aanleiding om het in een breder perspectief te plaatsen: “Onlangs heeft mijn fractie vragen gesteld over jongeren op fatbikes die overlast veroorzaken”, zegt Kelly Blauw. “We hebben ook vragen gesteld over gebiedsverboden die uitgedeeld worden aan specifiek Syrische jongeren. Groningen scoort hoog op de ladder met overlast die door deze groep wordt veroorzaakt. Hoe kunnen we dit aanpakken?” Joren van Veen van de PvdA: “De vechtpartij vond plaats tijdens het laatste weekend van de Meikermis. Dit jaar zijn er jeugdwerkers ingezet om onrust te voorkomen. Is het een idee om meer jeugdwerkers in te zetten?”

Locoburgemeester Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Situatie die zich heeft afgespeeld is heel naar geweest”

Locoburgemeester Mirjam Wijnja (GroenLinks) vervangt bij de vergadering de afwezige burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA). “Wat ik in de bijdragen hoor is dat er verschillende onderwerpen aan elkaar gekoppeld worden die niet met elkaar in verband staan, behalve dat ze in de binnenstad plaatsvinden.” Wijnja richt zich daarom specifiek op de problemen in de Herestraat: “De situatie die zich daar zaterdag heeft afgespeeld is heel naar geweest voor personeel en passanten. Het is een ongewenste situatie, waarbij we werken aan een oplossing.”

“Jongeren die overlast veroorzaken willen we uit de anonimiteit halen”

Naar aanleiding van eerdere problemen hebben de fastfoodketen, de gemeente en de politie overleg gevoerd. “Er zijn toen verschillende maatregelen genomen waarbij er van donderdag tot en met zaterdag beveiliging wordt ingezet. Daarnaast zijn er zes afspraken gemaakt waarbij we onder andere jongeren die overlast veroorzaken uit de anonimiteit willen halen wanneer de huisregels overtreden worden, waarbij gekeken wordt of we vervolgens deze jongeren ook kennen en of door de inzet van beveiligingspersoneel de overlast zich verplaatst naar andere dagen.”

Uitdelen gebiedsverboden

Bij het identificeren van de jongeren wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een dossier op te bouwen. “Als er voldoende dossier is opgebouwd, dan kunnen we overgaan tot het uitdelen van een langdurig gebiedsverbod. Dit is in verschillende gevallen ook al een aantal keren gebeurd. Naar aanleiding van het incident van zaterdag zijn we door de politie snel op de hoogte gebracht. Duidelijk is geworden dat naar aanleiding van de gebeurtenissen een nieuw overleg nodig is die nu begin juni gepland staat. Tijdens deze vergadering gaan we kijken naar de maatregelen die we genomen hebben en of deze ook verder aangescherpt moeten worden.”

“Ondernemer koos er zelf voor om de deuren te sluiten”

Wijnja vertelt verder: “De reden dat we met meerdere partijen om tafel zitten is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen binnen en buiten. Bij gebeurtenissen buiten is de politie verantwoordelijk. Maar binnen is het fastfoodrestaurant verantwoordelijk. Over het sluiten van de zaak zaterdagavond kan ik vertellen dat dit niet in opdracht is gebeurd van de politie, maar dat de onderneming er zelf voor gekozen heeft om de deuren te sluiten.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Wat is er nodig om deze problemen aan te pakken?”

De VVD is niet gerustgesteld. Jacobs-Setz: “Wat mij puzzelt is dat ik de wethouder hoor vertellen over allerlei maatregelen die al genomen zijn. Als we dit gesprek vorige week woensdag hadden gevoerd, dan had ik misschien gezegd: ‘dat ziet er allemaal goed uit’. Dat zijn prima maatregelen. Maar toch is het afgelopen zaterdag uit de klauwen gelopen. In het licht daarvan zoek ik reflectie op wat er nodig zou zijn.” Wijnja: “Als partijen zitten we bovenop deze situatie, die voor de duidelijkheid echt al wat langer speelt. Maar daarmee kunnen we niet alles voorkomen. Vanuit de politie is er zaterdag goed en adequaat gehandeld. Dit onder controle krijgen is niet eenvoudig en kost meer tijd dan je zou willen. Daarom willen we hier ook een serieus vervolg aan geven door hier in juni over te praten.”

