Burgers hielpen dinsdag de politie bij grootschalige zoekacties naar vermiste Jeffrey en Emma

In Finsterwolde is door de politie een coördinatiepunt ingericht. Vanuit het buurthuis worden verschillende particuliere zoekgroepen en individuen naar diverse locaties in Oost-Groningen gestuurd. Deze gebieden zijn dankzij tips in het onderzoek interessante zoekgebieden voor de politie maar het zijn niet de enige locaties waar wordt gezocht.

Behoefte om te helpen groot

De politie merkt dat mensen graag willen helpen met zoeken naar Jeffrey en Emma, maar raadt af om op eigen initiatief te zoeken. Het is niet verstandig om op eigen houtje te gaan zoeken. Daarom hebben we mensen die wilden helpen dinsdag gevraagd om zich te melden in Finsterwolde. Vanuit hier worden alle zoekacties gecoördineerd. De politiemensen op dit coördinatiepunt staan in nauw contact met het rechercheteam dat achter de schermen werkt.

Bij de zoektocht helpen vele vrijwillige zoekgroepen waar de politie vaker mee samenwerkt. Maar dinsdag hebben ook veel inwoners van de omliggende dorpen onder regie van de politie meegeholpen met zoeken. Dat waarderen we zeer. De zoekacties van dinsdag hebben tot op het moment van publicatie niet geleid naar het vinden van Jeffrey en Emma. De politie is ook nog steeds op zoek naar hun vader, Klaas Bijl, die ervan wordt verdacht de kinderen te hebben ontvoerd.

Voor en achter de schermen gaat zoektocht onverminderd door

De zoekacties en het Amber Alert zijn zichtbare onderdelen van het onderzoek naar de ontvoering van Jeffrey en Emma. Achter de schermen is onder meer een groot rechercheteam aan het rechercheren en is een Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (SGBO) actief. Het gaat om tientallen rechercheurs die elk met hun specialistische kennis naar de zaak kijken. Ook de expertise van het Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissingen van de politie is ingeschakeld.