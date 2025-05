Aanrijding in N7-tunnel richting Julianaplein Groningen

Groningen – In de tunnel van de N7, in de richting van het Julianaplein, heeft dinsdagochtend een aanrijding plaatsgevonden. Het incident heeft geleid tot een gedeeltelijke afsluiting van de tunnel, wat momenteel zorgt voor verkeershinder in en rondom de stad.

De hulpdiensten zijn snel ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen en de situatie onder controle te krijgen. Bij het ongeval raakte een persoon gewond welke mee gaat richting het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Hoe lang de afsluiting zal duren, is nog onduidelijk.

Foto's