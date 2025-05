Groningen – Op het terrein van voetbalclub GRC aan de Laan Corpus den Hoorn is maandagavond een bruggetje in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle en gebruikte een schuimblusser om te blussen. Enkele planken werden losgemaakt om beter bij de brandhaard te komen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er raakte niemand gewond. Het bruggetje ligt op het sportcomplex van de club, nabij het Stadspark.

