Wapens in beslag genomen uit kofferbak in Leek

Leek – Aan de Nieuwe Streek in Leek is zaterdagavond een politieactie geweest na een melding van mogelijke vuurwapens. Een oplettende voorbijganger belde direct de politie toen hij zag dat twee mannen bij de kofferbak van een auto stonden met voorwerpen die leken op vuurwapens. De mannen liepen vervolgens Wereldrestaurant Breed binnen.

De politie nam de melding serieus en kwam met meerdere eenheden ter plaatse, waaronder een hondengeleider. Bij aankomst bleek de auto niet afgesloten, waarna agenten een kijkje in het voertuig namen.

Daar troffen zij voorwerpen aan die sterk leken op langwerpige vuurwapens. Deze zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De twee betrokken mannen zijn door de politie uit het restaurant gehaald en hun persoonsgegevens zijn genoteerd. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.

De actie trok veel bekijks, want vele restaurantbezoekers kwamen naar buiten om te zien wat er aan de hand was. De in beslag genomen voorwerpen zijn overgebracht naar het politiebureau, waar ze nader worden onderzocht. Op basis van de bevindingen zal proces-verbaal worden opgemaakt.

