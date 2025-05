Auto botst tegen boom bij eenzijdig ongeval in Ter Apelkanaal

Ter Apelkanaal – Zaterdagmiddag is op de Schaalbergerweg in Ter Apelkanaal een auto van de weg geraakt en tot stilstand gekomen tegen een boom.

Het betreft een eenzijdig ongeval. Hoe de auto van de weg kon raken is nog onbekend; dit wordt onderzocht door de politie.

Het slachtoffer is ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht op verwondingen. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend.

De auto liep aanzienlijke schade op door de botsing. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Foto's