Veel schade bij forse uitslaande woningbrand in de Oosterparkwijk

Groningen – In een woning aan de Nachtegaalstraat in de Oosterparkwijk heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een forse brand gewoed. Daarbij is veel schade ontstaan.

De melding van de brand kwam rond 02.05 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna in eerste instantie een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd.

“Aan de achterzijde van de woning woedde een forse brand”. “Hierbij waren veel vlammen te zien.” Om de brand te bestrijden werd daarop de hulp ingeroepen van een tweede tankautospuit.

Volgens onze fotograaf zijn uiteindelijk meerdere woningen beschadigd geraakt. “Eén persoon is gewond geraakt. Dit slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Daarnaast hebben agenten ook een persoon aangehouden.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Foto's