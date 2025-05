Groningen- Bij Station Groningen-Europapark was vrijdagmiddag veel politie. De perrons waren tijdelijk afgesloten. Het was druk op het Station.

Mogelijk was er een man met een vuurwapen gezien in een trein. Diverse tassen en personen werden daarop gecontroleerd. Er werd niemand aangehouden. Inmiddels is alles weer weg.

