‘Eerste week spoorstremming in Groningen verloopt volgens planning’

Groningen – De eerste week van Operatie Groningen Spoorzone is volgens Groningen Spoorzone verlopen zoals gepland. De werkzaamheden liggen op schema en het vervangende busvervoer loopt goed.

Gedurende de afgelopen week zijn oude perrons en sporen verwijderd op en rond het Hoofdstation. Ook zijn oude bovenleidingen weggehaald. Aan de zuidzijde van het station zijn damwanden verwijderd en nieuwe geplaatst.

Reizigers positief over busvervoer

Dagelijks rijden 65 chauffeurs met pendelbussen tussen station Groningen en Europapark. Reizigers zijn over het algemeen positief, stelt Groningen Spoorzone namens ProRail en de vervoerders. Er waren een paar kleine knelpunten waar iets aan is aangepast, stelt Groningen Spoorzone. Eén daarvan was de vindbaarheid van in- en uitcheckpaaltjes.

Volgende stap: perronkappen

Komende maandag start de bouw van de fundering en palen van de nieuwe perronkappen. Ook wordt gewerkt aan het reizigersplein en het verwijderen van grond bij de busonderdoorgang en het Herewegviaduct.

Geen treinen in het weekend

In het weekend van 17 en 18 mei rijden er, naast de stremming tussen het Hoofdstation en Europapark, geen treinen tussen Europapark en Assen. Er worden snel- en stopbussen ingezet. Ook rijdt een pendelbus tussen Transferium Haren en station Haren. De vervangende bussen blijven volgens het huidige schema rijden.

Foto's