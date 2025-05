Vijf FC Groningen supporters gearresteerd wegens antisemitische leuzen

Rond de voetbalwedstrijd FC Groningen – Ajax zijn woensdagavond vijf mensen aangehouden. Het zijn allemaal aanhangers van FC Groningen.

Vier arrestaties vonden voor de wedstrijd plaats en één er na. Ze riepen allen antisemitische leuzen.

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax eindigde in 2-2. Burgemeester Mirjam van ‘t Veld was tevreden over het verloop van de avond: “Er is veel gezegd en geschreven in de aanloop naar deze wedstrijd, maar wat was het een heerlijke voetbalavond. Terwijl de emoties op het veld in de slotfase opliepen, werd er op de tribune vooral feest gevierd”. Zegt Oogtv.nl.

“Ik ben trots op de spelers en op de wijze waarop de supporters hun club hebben gesteund, dat mag ook wel eens gezegd worden”, vervolgt Van ’t Veld: “Uiteindelijk heeft de politie vijf supporters van FC Groningen gearresteerd wegens het scanderen van antisemitische leuzen, iets wat absoluut niet kan en niet wordt geaccepteerd”.

