Gewonde bij eenzijdig ongeval op de Brailleweg in de Stad (update)

Groningen – Op de Brailleweg in de richting van de Vondellaan is donderdagavond een auto tegen de vangrail gereden. De bestuurder van het voertuig is hierbij gewond geraakt en moest moest vanwege zijn verwondingen naar het ziekenhuis.

De auto raakte zwaarbeschadigd bij het ongeval. De weg vanaf het centrum in de richting van de Wijert is volledig afgesloten. Verkeer moet omrijden via de A28.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Automobilist was vermoedelijk onder invloed, deze moest een blaastest doen, de uitslag is nog onbekend.

