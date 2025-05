Spaanse verdachte van mishandeling Poelestraat hoeft niet weer de cel in

Groningen – De Spaanse student die op 14 december 2023 een 28-jarige man uit Limburg veertien keer in 11 seconden tijd in het gezicht en de zij schopte, hoeft niet terug naar de gevangenis. Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

Justitie eiste vorige maand een celstraf van 30 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk, voor poging tot doodslag na een caféruzie in de Poelestraat. Ook zou hij het slachtoffer een schadevergoeding van 25 duizend euro moeten betalen.

De toen 18-jarige verdachte schopte zijn slachtoffer ook nog vol in het gezicht toen deze bewusteloos in de Poelestraat lag. Dat is te zien op opnames van het incident. Meer op DVHN.nl.

Foto's