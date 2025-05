Brand in kantoorpand Europaweg Groningen (update)

Groningen- In het kantoor van Ordina aan de Europaweg is vermoedelijk een brandje uitgebroken. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het pand werd ontruimd. Het is niet bekend waar het exact om gaat.

Update: De oorzaak zou een lekkend airco systeem zijn. Ze gaan metingen uitvoeren om zo te controleren dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen.

Het aanwezige personeel heeft het gebouw tijdig kunnen verlaten en zal pas weer naar binnen mogen als alles veilig is en ze het pand geventileerd hebben. Een monteur is onderweg om het systeem uit te schakelen.

Foto's