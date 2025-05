Taakstraf en rijontzegging voor veroorzaken ernstig ongeval bij Marum

GRONINGEN (ADP) – De 44-jarige man uit Houten die op 19 november 2023 op de A7 een botsing veroorzaakt bij Marum is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Daarnaast is hem een rijontzegging van 15 maanden opgelegd, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

De man had te veel alcohol op toen hij midden in de nacht het ongeval veroorzaakte. Door de drank was hij minder oplettend en klapte hij op een auto die voor hem reed. Hij had niet in de gaten dat hij veel sneller reed dat de wagen voor hem. Door de drank reageerde hij te laat. Dit komt hem te staan op zeer onvoorzichtig rijgedrag.

De rechter neemt het de man vooral kwalijk dat hij ondanks zijn verstandig besluit om na een feest een hotel te boeken in zijn auto stapte. ‘Verdachte had nota bene een taxi genomen en een hotelovernachting geregeld, zodat hij kon drinken op het feestje’, oordeelt de rechter. Toch stapte de man alsnog in zijn auto om naar huis te rijden.

Het siert de verdachte dat hij op meerdere momenten zijn excuses wilde aanbieden aan het slachtoffer. Ook wilde hij meewerken aan een mediationgesprek (bemiddeling). Dat kwam niet van de grond omdat pogingen om in contact te komen met het slachtoffer mislukten. Ook houdt de rechter rekening met het blanco strafblad van de man uit Houten.

