Groningen – Dinsdag 13 mei 2025 heeft het Ondersteuningsteam ondersteuning geboden aan het Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel van de recherche Noord-Nederland.

In een groot onderzoek naar seksuele uitbuiting hebben ze een 42-jarige verdachte aangehouden in Groningen. De verdachten is overgebracht naar het cellencomplex. Het onderzoeksteam heeft na de aanhouding een doorzoeking gedaan in de woning. Het onderzoek zal nog verder gaan.

Foto's