Vlagtwedde – Er is een stroomstoring in Vlagtwedde gemeld om 14:33 uur, daarbij zitten 1281 klanten zonder stroom.

Monteurs zijn erom dit op te lossen. Sorry voor het ongemak zegt Enexis via X! Hoelaat het probleem is opgelost is nog onbekend.

Foto's

Deel dit artikel