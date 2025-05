Lichte daling aantal behandelde zaken bij rechtbank Noord-Nederland

Groningen – De rechtbank Noord-Nederland behandelde in 2024 in totaal 132.700 zaken. Dat is iets minder dan in 2023. De daling komt vooral door minder familiezaken. Tegelijk nam het aantal strafzaken en vreemdelingenzaken toe. Zegt Oogtv.nl.

Volgens de rechtbank lukte het niet om zaken altijd op tijd af te handelen. Een tekort aan rechters is daar de voornaamste oorzaak voor, stelt het rechtbankbestuur in haar jaarverslag. Volgens de rechtbank wordt er gewerkt aan kortere wachttijden, maar is het oplossen van dit probleem één van langere adem.

Financieel sloot de rechtbank het jaar af met een kleiner tekort dan verwacht. In de begroting was nog een verlies voorzien van 5,2 miljoen euro, maar het jaar werd met een tekort van twee ton afgesloten. Er kwamen meer zaken binnen dan begroot, vooral op het gebied van straf- en vreemdelingenrecht. Daardoor vielen de inkomsten hoger uit.

Foto's