Groningen – Aan de Kamperfoeliestraat heeft zondagmiddag een ondergrondse container vlam gevat. De brand trok de aandacht van buurtbewoners, van wie enkelen een kijkje kwamen nemen.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft de container geblust door deze met water te vullen. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. De brand zorgde niet voor verdere schade in de omgeving. Voor een aantal brandweermannen was het de 250ste brand tijdens hun carrière.

Foto's