Gewonde bij botsing tussen auto en scooter in Hoogezand

Hoogezand – Op de kruising van de Hoofdstraat met de Houtmanstraat in Hoogezand heeft zich zondagmiddag een verkeersongeval voorgedaan. Een auto en een scooter zijn daar met elkaar in botsing gekomen.

De bestuurder van de scooter raakte bij het ongeval gewond. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. De bestuurder is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De kruising was tijdelijk gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Dat meldt rtvnoord.nl

Foto's