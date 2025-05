Grote spoorwerkzaamheden gestart bij Hoofdstation Groningen: 64 dagen hinder voor reizigers

Groningen – Rondom het Hoofdstation en op het traject richting station Groningen-Europapark zijn deze week grootschalige werkzaamheden gestart. Informatieborden worden gedemonteerd en op het spoor worden onderdelen verwijderd. Vanaf volgende week start de aannemer met het verwijderen van sporen en bovenleidingen. De werkzaamheden duren in totaal 64 dagen, tot en met 13 juli 2025.

Deze werkzaamheden maken deel uit van het project Groningen Spoorzone, dat het Hoofdstation transformeert van een kopstation naar een doorkoppelstation.

Hierdoor kunnen treinen van Arriva na de werkzaamheden door station Groningen verder rijden, wat voor reizigers in de regio veel voordeel oplevert. Daarnaast worden perrons afgewerkt, sporen verlegd en vernieuwd, en wissels verwijderd, vervangen en verplaatst. Ook wordt de blauwe loopbrug verwijderd en het spoorkruisende deel van de busonderdoorgang op zijn plek gereden.

Tijdens de werkzaamheden is er hinder voor het treinverkeer. In het eerste weekend (10 en 11 mei) rijden er geen treinen van, naar en via station Groningen. Daarna rijden er gedurende circa vier weken nog wel Arriva-treinen, totdat ook de westkant van het station halverwege juni bezet is door de werkzaamheden. NS en Arriva zetten vervangend vervoer in vanaf station Groningen Europapark.

Reizigers wordt geadviseerd hun reis goed te plannen en rekening te houden met extra reistijd.

Foto's