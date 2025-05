Woningbrand aan Zwaluwoever in Delfzijl: brandweer schaalt op naar middelbrand

Delfzijl – Zaterdagochtend is de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Zwaluwoever in Delfzijl. Vanwege de onduidelijkheid over de situatie is er direct opgeschaald naar middelbrand.

Bij aankomst bleek er sprake van rookontwikkeling vanuit het dak van de woning. De brandweer is met meerdere voertuigen, waaronder twee tankautospuiten en een hoogwerker, ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk.

De hulpdiensten blijven voorlopig aanwezig voor verdere controle en nabluswerkzaamheden.

