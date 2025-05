Lauwersoog – Dinsdagmiddag is op de N361 een vrachtwagen volledig in vlammen opgegaan. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit Groningen en Friesland uit om het vuur onder controle te krijgen.

Ondanks hun inzet raakte het voertuig zwaar beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend zegt Dvhn.nl. Vanwege de brand en de bluswerkzaamheden is de weg voorlopig in beide richtingen afgesloten.

