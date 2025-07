Farmsum – Maandagochtend is een motorrijder rond 06:40 uur ten val gekomen nadat hij achterop een auto botste op de Warvenweg (N992) bi Farmsum. Hulpdiensten, waaronder politie, brandweer en ambulance, kwamen ter plaatse.

Het is nog niet bekend of de motorrijder gewond is geraakt schrijft RTV Noord.

Foto's