Groningen- In een woongebouw voor jongeren aan de Venuslaan is dinsdagmiddag rond 15:50 uur brand uitgebroken. Hulpdiensten waren snel ter plaatse.

Bij aankomst van de brandweer was de brand al uit, wat er exact had gebrand is onbekend. 1 van de jongeren werd even gecontroleerd in de ambulance. De brandweer deed een nacontrole.

Foto's